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Гол Судакова помог сборной Украины обыграть Северную Македонию в матче отбора Евро-2024

Встреча прошла на стадионе  «ЭПЕТ Арена - Летна» в Праге.
Гол Судакова помог сборной Украины обыграть Северную Македонию в матче отбора Евро-2024
14 октября 2023 17:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Футбольная федерация Северной Македонии

Национальная команда Украины обыграла сборную Северной Македонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Реброва.

Авторами забитых мячей в прошедшей игре стал украинский полузащитник Георгий Судаков, который отличился на 30-й минуте и хавбек Александр Караваев, отметившийся голом в компенсированное время.

Таким образом, сборная Украины набирает десять очков и поднимается на второе место в группе С. Национальная команда Северной Македонии располагается на четвертой строчке, имея в своём активе семь баллов.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа С.

7-й тур.

Украина – Северная Македония – 2:0 (1:0)

Гол: Судаков, 30. Караваев, 90+6.

источник: «Советский спорт»
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