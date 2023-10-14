Сергей Семак оценил ничью в товарищеском матче «Зенита» и «Кайрата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, что ему не понравилось в прошедшем товарищеском матче с «Кайратом».

Очная встреча завершилась со счётом 2:2.

«Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики», — приводит слова 47-летнего специалиста пресс-служба сине-бело-голубых.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, имея в своём активе 20 очков. 22 октября питерский клуб сыграет дома против «Крыльев Советов».