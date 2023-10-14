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«Алания» победила «Ленинградец» и вышла на первое место в Первой лиге

В прошедшей игре был забит один гол.
14 октября 2023 19:13
автор: Глеб Шевяков

«Алания» на своём поле одержала победу над «Ленинградцем» в матче 14-го тура Первой лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Олега Василенко.

На 65-й минуте матча за владикавказскую команду забитым мячом отметился нападающий Вячеслав Кротов.

В настоящее время «Алания» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. «Ленинградец» находится на 16-м месте, имея в своём активе 14 баллов.

Первая лига.

14-й тур.

«Алания» (Владикавказ) – «Ленинградец» – 1:0 (0:0)

Гол: Кротов, 65.

источник: «Советский спорт»
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