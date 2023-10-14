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В «Спартаке» заявили о создании женской футбольной команды

Также стало известно имя директора нового клуба.
14 октября 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» объявил о создании женской футбольной команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

По информации источника, должность директора клуба займёт Елена Терехова. Бывшая футболистка за свою карьеру четыре раза становилась чемпионкой России и один раз выиграла чемпионат США. Сообщается, что женского команда начнёт выступления в Суперлиге в следующем сезоне.

«С марта 2023 года ведется большая работа по формированию женской команды «Спартака». Мы подписали ряд опытных футболисток, чьи имена объявим в ближайшее время. При этом селекция и комплектация состава еще продолжается. Первый сезон будет адаптационным для команды, важным для ее становления, но, как и у мужской команды, цели и амбиции женского «Спартака» будут самыми высокими. Наша цель — завоевывать трофеи и медали, чтобы радовать болельщиков», — сказала Терехова.

В данный момент остаётся неизвестным, кто станет главным тренером женской команды «Спартака».

источник: ФК «Спартак»
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