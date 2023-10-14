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«Торпедо» уступило «Кубани» в гостевом матче Первой лиги

Серия московской команды без побед в чемпионате насчитывает четыре игры.
14 октября 2023 19:36
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Торпедо» на выезде потерпели поражение от «Кубани» в матче 14-го тура Первой лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дубль оформил Илья Мосейчук (69-я, 89-я минуты). За столичный клуб забитым мячом отметился Илья Стефанович (89).

После 14 проведённых матчей «Торпедо» идёт на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 18 очков. «Кубань» с 12 баллами располагается на 17-й строчке.

Первая лига.

14-й тур.

«Кубань» (Краснодар) – «Торпедо» (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: Мосейчук, 68. 89 – Стефанович, 89.

источник: «Советский спорт»
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