Тренер сборной Кении поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат сообщил, что товарищеский матч с национальной командой России носит исторический характер для африканской страны.

«Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение», — приводит слова 53-летнего специалиста «Чемпионат».

Очная встреча между сборными России и Кении пройдёт в понедельник, 16 октября. Матч состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.