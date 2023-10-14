Агент игрока «Динамо» Даса рассказал, сможет ли игрок поехать на ближайшие матчи сборной Израиля

Футбольный агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Эли Даса, рассказал, есть ли вероятность, что его клиент сможет поехать на ближайшие матчи сборной Израиля.

«Честно говоря, я даже не спрашивал Эли про ситуацию со сборной, в эти дни мы с ним разговариваем совершено о других вещах. Но могу сказать, что в Израиле сейчас относительно безопасно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям. 10 октября сборная Израиля должна была принять дома Швейцарию, но игра была перенесена из-за напряжённой политической ситуации в стране.