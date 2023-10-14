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Агент игрока «Динамо» Даса рассказал, сможет ли игрок поехать на ближайшие матчи сборной Израиля

Ранее палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало страну.
14 октября 2023 20:18
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Эли Даса, рассказал, есть ли вероятность, что его клиент сможет поехать на ближайшие матчи сборной Израиля.

«Честно говоря, я даже не спрашивал Эли про ситуацию со сборной, в эти дни мы с ним разговариваем совершено о других вещах. Но могу сказать, что в Израиле сейчас относительно безопасно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям. 10 октября сборная Израиля должна была принять дома Швейцарию, но игра была перенесена из-за напряжённой политической ситуации в стране.

источник: «РБ-Спорт»
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