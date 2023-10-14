Футболисты сборной России прилетели в Турцию на товарищеский матч с Кенией

Тренерский штаб и футболисты сборной России прилетели в Анталью на товарищеский матч с национальной командой Кении. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной в своём телеграм-канале.

В четверг, 12 октября, подопечные Валерия Карпина одержали победу над командой Камеруна со счётом 1:0 в рамках контрольной игры.

Очная встреча между сборными России и Кении пройдёт в понедельник, 16 октября. Матч состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.