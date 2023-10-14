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Агент назвал список российских игроков, которыми интересуются в Европе

Были названы четыре фамилии футболистов из России.
14 октября 2023 21:00
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Джамал Акаев сообщил, каких российских молодых футболистов знают в Европе.

«Не сказал бы, что сейчас наблюдается большой интерес к молодым российским игрокам из топ-5 чемпионатов Европы. Есть пул игроков, которые на слуху и их знают в Европе: Черников, Карпукас, Сафонов. Недавно из Лиги 1 спрашивали мнение о Сильянове», – приводит слова Акаева Sport24.ru.

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

источник: Sport24.ru
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