Агент назвал список российских игроков, которыми интересуются в Европе

Футбольный агент Джамал Акаев сообщил, каких российских молодых футболистов знают в Европе.

«Не сказал бы, что сейчас наблюдается большой интерес к молодым российским игрокам из топ-5 чемпионатов Европы. Есть пул игроков, которые на слуху и их знают в Европе: Черников, Карпукас, Сафонов. Недавно из Лиги 1 спрашивали мнение о Сильянове», – приводит слова Акаева Sport24.ru.

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.