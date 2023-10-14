Катарский шейх отказался от покупки «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, что катарский шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани решил прекратить попытки приобрести «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает итальянский журналистр Фабрицио Романо, миллиардер вышел из переговоров с семьей Глейзеров после того, как те ответили отказом на его последнее предложение.

«Красные дьяволы» оцениваются в 3,5 миллиарда долларов. Предложение шейха Джасима превышало эту рыночную оценку почти в два раза. Приход в клуб новых владельцев также предполагал дополнительные инвестиции в размере 1,5 миллиардов долларов.