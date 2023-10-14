Мостовой предположил, когда Артём Дзюба может завершить карьеру

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не завершит карьеру в ближайшее время.

«Дзюба бережется в начале сезона. Ему уже тяжеловато все тридцать игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит. До скольки лет Артем сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. С тех пор за московскую команду он провёл 25 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Ранее он выступал за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», «Ростов» и «Спартак». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.