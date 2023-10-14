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Тренер сборной Кении назвал двух главных талантов в составе России

Национальные команды проведут контрольную игру в понедельник, 16 октября.
14 октября 2023 21:57
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат отметил уровень футболистов национальной команды России.

Наставник африканской сборной выделил форварда «Локомотива» Сергея Пиняева и хавбека ЦСКА Ивана Облякова.

«Когда я анализировал сборную России, то заметил, что Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее. Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы. Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например. Когда Россия вернётся на международную арену, у неё будет хорошая и сильная команда», — приводит слова Фырата «Чемпионат».

Товарищеский матч сборных России и Кении пройдёт в понедельник, 16 октября. Встреча состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: Чемпионат.com
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