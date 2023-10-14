Губерниев считает, что Абаскаль может повторить судьбу Слуцкого в «Рубине»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я уже назвал его «тёплым», он и продолжает быть «тёплым». Но поскольку руководство «Спартака» берёт на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет», — приводит слова журналиста Metaratings.

Отметим, что после 11 туров чемпионата России красно-белые находятся на шестой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче московский клуб примет дома «Пари НН». Встреча состоится 22 октября и начнётся в 14:00 по московскому времени.