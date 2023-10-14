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В «Лацио» прокомментировали слухи об интересе клуба к Наиру Тикнизяну

Ранее сообщалось, что армянский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
14 октября 2023 22:28
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани заявил, что команда не проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Ранее появилась информация, что скауты римского клуба следили за выступлением 24-летнего игрока в матче сборных Армении и Латвии в рамках квалификации Евро-2024.

«Информация о том, что мы следим за Тикнизяном — неправда», — приводит слова Фабиани Sport24.ru.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. В текущем сезоне за железнодорожников он провёл 15 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро. Также на его счету семь игр и один гол в составе сборной Армении.

источник: Sport24.ru
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