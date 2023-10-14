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«Акрон» вырвал победу у «Родины» в гостевом матче Первой лиги

Единственный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.
14 октября 2023 22:40
автор: Глеб Шевяков

Закончился матч 14-го тура Первой лиги, в котором «Родина» принимала на своём поле «Акрон».

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Иван Чудин, который отличился на восьмой добавленной минуте ко второму тайму.

Таким образом, «Акрон» набирает 24 очка и поднимается на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» располагается на 12-й строчке, имея в своём активе 17 очков.

Первая лига.

14-й тур.

«Родина» (Москва) – «Акрон» (Тольятти) – 0:1 (0:0)

Гол: Чудин, 90+8.

источник: «Советский спорт»
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