Дани Алвес может признать вину в деле об изнасиловании

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может признать свою вину в деле об изнасиловании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, игрок планирует договориться с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения. Для этого футболист должен будет признать вину в совершении преступления и выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации.

Напомним, в начале текущего года Алвес был заключён под стражу после того, как в полицию обратилась девушка и обвинила бразильского футболиста в сексуальном насилии. По её словам, бывший защитник «Барселоны» принудил её к половому акту.