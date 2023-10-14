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Дани Алвес может признать вину в деле об изнасиловании

Таким образом он хочет сократить срок своего заключения.
14 октября 2023 23:12
автор: Степан Шереметьев

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может признать свою вину в деле об изнасиловании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, игрок планирует договориться с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения. Для этого футболист должен будет признать вину в совершении преступления и выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации.

Напомним, в начале текущего года Алвес был заключён под стражу после того, как в полицию обратилась девушка и обвинила бразильского футболиста в сексуальном насилии. По её словам, бывший защитник «Барселоны» принудил её к половому акту.

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