34-летний Джакомо Бонавентура установил рекорд сборной Италии

Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура стал рекордсменом сборной Италии.

В эти минуты проходит матч отборочного этапа чемпионата Европы-2024, в котором итальянцы играют против сборной Мальты.

34-летний полузащитник открыл счёт на 23-й минуте встречи. Таким образом, футболист забил свой дебютный гол на международном уровне.

Бонавентура в возрасте 34 лет и 53 дней стал самым возрастным игроком, отличившись первым забитым мячом за «Скуадра Адзурра».

В настоящий момент подопечные Лучано Спалетти обыгрывают соперника со счётом 3:0.