ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

34-летний Джакомо Бонавентура установил рекорд сборной Италии

Событие произошло во время матча с национальной командой Мальты.
14 октября 2023 23:15
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура стал рекордсменом сборной Италии.

В эти минуты проходит матч отборочного этапа чемпионата Европы-2024, в котором итальянцы играют против сборной Мальты.

34-летний полузащитник открыл счёт на 23-й минуте встречи. Таким образом, футболист забил свой дебютный гол на международном уровне.

Бонавентура в возрасте 34 лет и 53 дней стал самым возрастным игроком, отличившись первым забитым мячом за «Скуадра Адзурра».

В настоящий момент подопечные Лучано Спалетти обыгрывают соперника со счётом 3:0.

источник: «Советский спорт»
Дани Алвес может признать вину в деле об изнасиловании
Таким образом он хочет сократить срок своего заключения.
14.10.2023 23:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Директор «Аль-Насра» поделился деталями перехода Криштиану Роналду
Португальский игрок присоединился к саудовской команде в начале этого года.
14.10.2023 23:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Акрон» вырвал победу у «Родины» в гостевом матче Первой лиги
Единственный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.
14.10.2023 22:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Лацио» прокомментировали слухи об интересе клуба к Наиру Тикнизяну
Ранее сообщалось, что армянский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
14.10.2023 22:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Губерниев считает, что Абаскаль может повторить судьбу Слуцкого в «Рубине»
Российский специалист не смог удержать казанский клуб в РПЛ.
14.10.2023 22:23
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тренер сборной Кении назвал двух главных талантов в составе России
Национальные команды проведут контрольную игру в понедельник, 16 октября.
14.10.2023 21:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мостовой предположил, когда Артём Дзюба может завершить карьеру
В этому году 35-летний форвард вернулся в РПЛ.
14.10.2023 21:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.