Сборная Венгрии победила Сербию, продлив беспроигрышную серию до пяти матчей в отборе Евро-2024

Сборная Венгрии на своём поле оказалась сильнее национальной команды Сербии в матче отборочного цикла Евро-2024. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Барнабаш Варга (20-я минута) и Роланд Шаллаи (34). Гости ответили забитым мячом в исполнении Страхиньи Павловича (33).

Таким образом, команда Марко России продлила беспроигрышную серию до пяти встреч и с 13 очками осталась на первой позиции турнирной таблицы группы G. Подопечные Драгана Стойковича находятся на второй строчке, имея в своём активе 10 очков.

В следующем туре Венгрия отправится на выезд к Литве, а Сербия примет дома Черногорию. Оба противостояния состоятся 17 октября.