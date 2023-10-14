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Сборная Венгрии победила Сербию, продлив беспроигрышную серию до пяти матчей в отборе Евро-2024

Встреча прошла на «Пушкаш-Арене» в Будапеште.
14 октября 2023 23:42
автор: Степан Шереметьев

Сборная Венгрии на своём поле оказалась сильнее национальной команды Сербии в матче отборочного цикла Евро-2024. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Барнабаш Варга (20-я минута) и Роланд Шаллаи (34). Гости ответили забитым мячом в исполнении Страхиньи Павловича (33).

Таким образом, команда Марко России продлила беспроигрышную серию до пяти встреч и с 13 очками осталась на первой позиции турнирной таблицы группы G. Подопечные Драгана Стойковича находятся на второй строчке, имея в своём активе 10 очков.

В следующем туре Венгрия отправится на выезд к Литве, а Сербия примет дома Черногорию. Оба противостояния состоятся 17 октября.

источник: «Советский спорт»
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