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Дубль Скова помог сборной Дании обыграть Казахстан в отборочном матче на Евро-2024

Игра прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Дубль Скова помог сборной Дании обыграть Казахстан в отборочном матче на Евро-2024
14 октября 2023 23:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: УЕФА

Национальная команда Дании на своём поле одержала победу над сборной Казахстана в матче квалификационного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

За датчан дубль оформил Роберт Сков (45+2-я, 48-я минуты), гол забил Йонас Винд (36). В составе гостей забитым мячом отличился Ян Вороговский (58).

Таким образом, сборная Дании набирает 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Казахстанская национальная команда находится на четвёртой строчке, имея в своём активе 12 очков.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа H.

7-й тур.

Дания – Казахстан – 3:1 (2:0).

Голы: Винд, 36. Сков, 45+2, 48 – Вороговский, 58.

источник: «Советский спорт»
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