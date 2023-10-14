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Сборная Италии разгромила Мальту в матче отбора на Евро 2024 года

«Скуадра Адзурра» отправила в ворота соперника четыре безответных мяча.
Сборная Италии разгромила Мальту в матче отбора на Евро 2024 года
14 октября 2023 23:39
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты сборной Италии одержали разгромную победу над национальной командой Мальты в матче 7-го тура отборочного турнира на Евро-2024.

Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Лучано Спалетти.

В составе победителей дубль оформил Доменико Берарди (45+1-я, 64-я минуты), забитыми мячами отличились Джакомо Бонавентура (23) и Давиде Фраттези (90+4).

Таким образом, сборная Италии поднимается на второе место в турнирной таблице группы С, набрав десять очков после пяти матчей. Мальта располагается на последней, пятой позиции, не имея в своём активе очков.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа С.

7-й тур.

Италия – Мальта – 4:0 (2:0)

Голы: Бонавентура, 23. Берарди, 45+1, 64. Фраттези, 90+4.

источник: «Советский спорт»
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