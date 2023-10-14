Губерниев заявил, что не верит в «Спартак» как в потенциального борца за медали в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о шансах «Спартака» и других команд занять призовое место по итогам текущего сезона РПЛ.

«В «Спартак» я не верю как в потенциального борца за медали. Что касается «Краснодара», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА – здесь всё будет очень интересно. Посмотрим ещё, что будут показывать «Динамо» и «Ростов», – приводит слова журналиста Metaratings.

Отметим, что после 11 туров чемпионата России красно-белые находятся на шестой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче московский клуб примет дома «Пари НН». Встреча состоится 22 октября и начнётся в 14:00 по московскому времени.