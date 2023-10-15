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Кристиан Эриксен: мы должны были побеждать Казахстан и провели отличный матч

Датчане повысили свои шансы на выход в финальную часть Евро-2024.
15 октября 2023 09:03
автор: Денис Владимиров

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подвёл итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Казахстана. Встреча состоялась в Копенгагене и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Мы должны были побеждать и провели отличный матч. Это было немного похоже на встречу с Сан-Марино. Когда мы забили гол, заиграли увереннее и получили больше пространства. Мы смогли использовать это длительное время, но в других отрезках мы слишком легко теряли мяч», — цитирует Эриксена пресс-служба УЕФА.

После семи матчей сборная Дании с 16-ю очками занимает второе место в группе Н. Команда Казахстана с 12-ю баллами находится на четвёртой строчке. Лидером группы является Словения, в активе которой 16 очков.

источник: UEFA (УЕФА)
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