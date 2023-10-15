Глебов предположил, что Кузяеву нечего есть во Франции

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов прокомментировал игру хавбека французского «Гавра» Далера Кузяева в национальной команде.

12 октября Россия обыграла в товарищеском матче Камерун (1:0).

«Видно, что Миранчук и Кузяев физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что он хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось. Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть, кушать меньше стал (смеется). Может, там кушать нечего», – приводит слова Глебова «Чемпионат».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в конце июня 2023 года. В составе новой команды он провёл восемь матчей, в которых забил два мяча.