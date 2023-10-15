Александр Мостовой: Дзюба бережется в начале сезона

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался относительно игры нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Отметим, что 35-летний футболист в мае заключил новый контракт с московским клубом до конца сезона‑2023/2024 с возможностью продления на еще один год.

«Дзюба бережется в начале сезона. Ему уже тяжеловато все тридцать игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит. До скольки лет Артём сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», — приводит «РБ-Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне Дзюба провёл 12 матчей, в которых забил три гола и три результативные передачи.