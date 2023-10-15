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В «Спартаке» объяснили, почему только сейчас создали женскую команду

Руководить клубом будет четырехкратная чемпионка страны.
15 октября 2023 10:45
автор: Александр Поволоцкий

Директор женского клуба «Спартак» высказалась относительно создания команд для участия в Суперлиге.

Отметим, что накануне красно-белые официально объявили о запуске проекта.

«Мы плотно взаимодействуем со всеми департаментами, которые работают и с мужской командой, — это медиа, юридический отдел, коммерческий, маркетинговый, партнерства и так далее. Почему «Спартак» так долго не собирал женскую команду? Раньше интереса у руководства «Спартака» было меньше, сейчас он появился», — цитирует Елену Терехову «Чемпионату».

Добавим, что женские команды уже есть у «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Ростова», «Краснодара», «Рубина», «Динамо» и «Крыльев Советов».

источник: Чемпионат.com
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