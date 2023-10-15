Евсеев заявил, что его приглашают только в команды с проблемами

Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев ответил на вопрос о своих задачах в кубанском клубе.

14 октября «Кубань» на своём поле обыграла московское «Торпедо» (2:1) в матче 14-го тура Первой лиги.

«Какая у меня цель в «Кубани»? Вы видите, на каком месте находится команда? Моя цель – поднять ее выше. Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи», – приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

После 14 туров в текущем сезоне чемпионата Первой лиги «Кубань» занимает предпоследнее, 17-е место в таблице.

Евсеев был объявлен главным тренером «Кубани» 12 сентября. Ранее 47-летний специалист возглавлял воронежский «Факел».