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Евсеев заявил, что его приглашают только в команды с проблемами

Тренер хотел бы поработать в клубах с другими задачами.
15 октября 2023 10:48
автор: Денис Владимиров

Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев ответил на вопрос о своих задачах в кубанском клубе.

14 октября «Кубань» на своём поле обыграла московское «Торпедо» (2:1) в матче 14-го тура Первой лиги.

«Какая у меня цель в «Кубани»? Вы видите, на каком месте находится команда? Моя цель – поднять ее выше. Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи», – приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

После 14 туров в текущем сезоне чемпионата Первой лиги «Кубань» занимает предпоследнее, 17-е место в таблице.

Евсеев был объявлен главным тренером «Кубани» 12 сентября. Ранее 47-летний специалист возглавлял воронежский «Факел».

источник: «РБ-Спорт»
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