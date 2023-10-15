Александр Тарханов: сборная России была бы способна пробиться на Евро‑2024

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о нынешнем уровне футболистов национальной команды.
«Правильно, что сейчас в сборную вызываются игроки не старше тридцати лет. Эта команда строится на перспективу. Уже сейчас сборная способна показывать неплохой уровень.
Смогла бы Россия отобраться на Евро-2024? Думаю, нынешняя сборная была бы способна на это. Занять второе место в группе — реальная задача по нынешним критериям отбора», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
На Евро-2020 россияне заняли последнее, четвёртое место, в группе В, пропустив вперёд себя Бельгию, Данию и Финляндию.
12 октября сборная России в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в товарищеском матче оказалась сильнее команды Камеруна (1:0). В понедельник, 16 октября, в Анталье (Турция) подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Кении.