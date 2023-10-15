Христо Стоичков назвал лжецом Луи ван Гала

Бывший нападающий испанской «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался об экс-тренере каталонского клуба Луи ван Гале.

«Луи кто? Я даже не хочу произносить его имя вслух. Да, он большой профессионал, нельзя этого отрицать. Но как человек он мне не нравится. Он никто в моей жизни, подделка. Лжец, о котором я не хочу говорить ни минуты», — цитирует Стоичкова Mundo Deportivo.

Ван Гал тренировал «Барселону» с 1997-го по 2000-й и с 2002 по 2003 год. Стоичков выступал за сине-гранатовых с 1995 по 1998 год.