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«Порой приходится принимать трудные решения». Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к Баху

Ранее МОК не поддержал попытки влияния государств на участие российских спортсменов.
15 октября 2023 11:37
автор: Александр Поволоцкий

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху на сессии МОК в индийском Мумбаи.

Ранее некоторые члены организации предложили изменить олимпийскую хартию ради избрания функционера на третий срок

«Я знаю, что порой приходится принимать трудные решения. Но при этом спортивные чиновники должны избегать популизма и принимать наши ценности. Защищать уважение, толерантность, инклюзивность и отсутствие дискриминации иногда непросто. Хочу поблагодарить вас за лидерство в этом деле», — цитирует Инфантино «Матч ТВ».

Добавим, что Бах был избран президентом МОК в 2013 году. Затем он получил еще один четырехлетний мандат в 2021 году.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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