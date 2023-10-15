«Порой приходится принимать трудные решения». Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к Баху

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху на сессии МОК в индийском Мумбаи.

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«Я знаю, что порой приходится принимать трудные решения. Но при этом спортивные чиновники должны избегать популизма и принимать наши ценности. Защищать уважение, толерантность, инклюзивность и отсутствие дискриминации иногда непросто. Хочу поблагодарить вас за лидерство в этом деле», — цитирует Инфантино «Матч ТВ».

Добавим, что Бах был избран президентом МОК в 2013 году. Затем он получил еще один четырехлетний мандат в 2021 году.