Главный тренер сборной Кении прокомментировал отстранение России от международных турниров

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался относительно отсутствия России в международных турнирах.

Отметим, что 16 октября команды сыграют товарищеский матч в Турции.

«Бан сборной Кении и России отличаются. У нас был реальный бан — мы не могли играть любые матчи. Россия исключена только от официальных матчей. Это большая разница. Россия хорошо использует время, которое есть сейчас. Карпин строит новую команду, включает много новых игроков. Он может продолжить это делать, когда Россия вернётся на международную арену», — цитирует Фырата «Чемпионат».

Встреча состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.