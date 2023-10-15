Дмитрий Селюк: белорусские пожарники оказали бы больше сопротивления, чем сборная Кении

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Кении. Этой встречей подопечные Валерия Карпина закроют октябрьский сбор.

«Сборная Кении… Если бы в соперники мы взяли пожарников из Беларуси, то они бы оказали больше сопротивления. Я не могу понять, для чего это вообще делается? Я понимаю, есть политические мотивы, страна согласилась сыграть. Но Кения — где она вообще играла? В рейтинге ФИФА команда занимает 109-е место.

Ребята, обратитесь ко мне, я вам привезу сыграть африканскую сборную. Или можно просто-напросто какую-нибудь сборную создать. Сыграйте со сборной легионеров, играющих в РПЛ. Зачем вообще нужна эта Кения? Для чего? С точки зрения спорта это всё пусто. С точки зрения политики я не хочу на эту тему разглагольствовать. Есть от этого какие-то политические дивиденды, нет их — я не знаю. Но с точки зрения спорта, можно вызвать Мостового, Карпина, Аршавина. Поверьте мне, сейчас и они обыграют сборную Кении», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Сборные России и Кении сыграют 16 октября на стадионе «Мардан» в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.