ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дмитрий Селюк: белорусские пожарники оказали бы больше сопротивления, чем сборная Кении

Агент не понимает смысла в таком матче.
15 октября 2023 11:57
автор: Виталий Стопин

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Кении. Этой встречей подопечные Валерия Карпина закроют октябрьский сбор.

«Сборная Кении… Если бы в соперники мы взяли пожарников из Беларуси, то они бы оказали больше сопротивления. Я не могу понять, для чего это вообще делается? Я понимаю, есть политические мотивы, страна согласилась сыграть. Но Кения — где она вообще играла? В рейтинге ФИФА команда занимает 109-е место.

Ребята, обратитесь ко мне, я вам привезу сыграть африканскую сборную. Или можно просто-напросто какую-нибудь сборную создать. Сыграйте со сборной легионеров, играющих в РПЛ. Зачем вообще нужна эта Кения? Для чего? С точки зрения спорта это всё пусто. С точки зрения политики я не хочу на эту тему разглагольствовать. Есть от этого какие-то политические дивиденды, нет их — я не знаю. Но с точки зрения спорта, можно вызвать Мостового, Карпина, Аршавина. Поверьте мне, сейчас и они обыграют сборную Кении», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Сборные России и Кении сыграют 16 октября на стадионе «Мардан» в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

источник: Metaratings.ru
Прокуратура Испании обвиняет наставника «Байера» Хаби Алонсо в налоговом мошенничестве
Специалист возглавил немецкую команду в 2022 году
15.10.2023 12:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Боженька должен нам помочь». Полузащитник «Сочи» Юсупов — о неудачных результатах клуба
Команда является аутсайдером лиги.
15.10.2023 12:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Ниццы» Аталь призвал «устроить чёрный день для евреев»
Защитник «Ниццы» Аталь призвал «устроить чёрный день для евреев»
Алжирец может потерять работу.
15.10.2023 12:39
Футбол
автор: Виталий Стопин
Главный тренер сборной Кении прокомментировал отстранение России от международных турниров
Команда не принимает участие в соревнованиях ФИФА и УЕФА.
15.10.2023 11:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Порой приходится принимать трудные решения». Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к Баху
Ранее МОК не поддержал попытки влияния государств на участие российских спортсменов.
15.10.2023 11:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Христо Стоичков назвал лжецом Луи ван Гала
Экс-футболист «Барселоны» резко высказался о бывшем тренере каталонцев.
15.10.2023 11:29
Футбол
автор: Денис Владимиров
Александр Тарханов: сборная России была бы способна пробиться на Евро‑2024
Из-за санкций точного ответа на этот вопрос мы так и не узнаем.
15.10.2023 11:28
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.