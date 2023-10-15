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«Боженька должен нам помочь». Полузащитник «Сочи» Юсупов — о неудачных результатах клуба

Команда является аутсайдером лиги.
15 октября 2023 12:39
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался относительно выступления команды в текущем сезоне РПЛ.

На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков после 11 матчей.

«У нас многие говорят на каких‑то собраниях, мол, всё, сейчас начнём выигрывать. Но я адекватно оцениваю ситуацию. Будет у нас ещё турбулентность, до зимы точно. Надо просто по максимуму до зимы брать очков. И уже с наступлением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы. Мы в не очень простой ситуации. Не буду просто так говорить, что мы сейчас начнём у всех выигрывать. Но через работу, труд и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь», — приводит слова Юсупова пресс-служба «Сочи».

источник: ФК «Сочи»
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