Защитник «Ниццы» Аталь призвал «устроить чёрный день для евреев»

Защитник «Ниццы» Юсуф Аталь угодил в грандиозный скандал. В соцсетях он н выложил видео в поддержку Палестины, в котором призывал «устроить чёрный день для евреев».

Как сообщает французское издание RMC Sport, 27-летний алжирец уже удалил данный видеоролик, но интернет помнит всё. На это уже отреагировал мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Французский политик выставил ультиматум — если Аталь публично не извинится и не осудит действия ХАМАС, то его «немедленно уберут из клуба».

Юсеф Аталь выступает за «Ниццу» с июля 2018 года. Его контракт с «орлятами» действует до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 7 млн.