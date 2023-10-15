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Защитник «Ниццы» Аталь призвал «устроить чёрный день для евреев»

Алжирец может потерять работу.
Защитник «Ниццы» Аталь призвал «устроить чёрный день для евреев»
15 октября 2023 12:39
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Защитник «Ниццы» Юсуф Аталь угодил в грандиозный скандал. В соцсетях он н выложил видео в поддержку Палестины, в котором призывал «устроить чёрный день для евреев».

Как сообщает французское издание RMC Sport, 27-летний алжирец уже удалил данный видеоролик, но интернет помнит всё. На это уже отреагировал мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Французский политик выставил ультиматум — если Аталь публично не извинится и не осудит действия ХАМАС, то его «немедленно уберут из клуба».

Юсеф Аталь выступает за «Ниццу» с июля 2018 года. Его контракт с «орлятами» действует до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 7 млн.

источник: RMC Sport
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