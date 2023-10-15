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Прокуратура Испании обвиняет наставника «Байера» Хаби Алонсо в налоговом мошенничестве

Специалист возглавил немецкую команду в 2022 году
15 октября 2023 12:57
автор: Александр Поволоцкий

Прокуратуры Испании подала апелляцию на оправдательный приговор суда для тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Он подозревается в налоговом мошенничестве.

Как сообщает Mundo Deportivo, прокуратура уже второй раз не соглашается с решением суда в Мадриде о признании невиновным специалиста в деле о неуплате налогов. С 2010 по 2012 год Алонсо не заплатил в казну около 2 млн евро, утверждает обвинение.

В текущем сезоне чемпионата Германии «Байер» набрал 19 очков в семи матчах и занимает первое место в турнирной таблице.

источник: El Mundo Deportivo
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