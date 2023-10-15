Прокуратура Испании обвиняет наставника «Байера» Хаби Алонсо в налоговом мошенничестве

Прокуратуры Испании подала апелляцию на оправдательный приговор суда для тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Он подозревается в налоговом мошенничестве.

Как сообщает Mundo Deportivo, прокуратура уже второй раз не соглашается с решением суда в Мадриде о признании невиновным специалиста в деле о неуплате налогов. С 2010 по 2012 год Алонсо не заплатил в казну около 2 млн евро, утверждает обвинение.

В текущем сезоне чемпионата Германии «Байер» набрал 19 очков в семи матчах и занимает первое место в турнирной таблице.