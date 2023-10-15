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«Интер» намерен продлить контракт с Генрихом Мхитаряном

Армянский полузащитник выступает за команду с июля 2022 года.
15 октября 2023 14:04
автор: Александр Бойченко

Руководство «Интера» рассматривает возможность продления контракта с армянским хавбеком Генрихом Митаряном.

По данным Quotidiano Sportivo, Мхитарян также заинтересован в том, чтобы остаться в клубе.

Миланский клуб предлагает 34-летнему футболисту новый контракт до 2025 года с возможностью пролонгации еще на сезон. При этом «Интер» готов сохранить нынешнюю зарплату Мхитаряна.

В текущем сезоне чемпионата Италии Мхитарян провел восемь матчей за команду, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Действующий контракт полузащитника с «нерадзурри» истекает 30 июня 2024 года.

источник: Quotidiano
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