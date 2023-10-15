Джордже Деспотович планирует получить российское гражданство

Юрий Горбенко, агент сербского нападающего Джордже Деспотовича, рассказал о планах футболиста получить российское гражданство.

«У Джордже есть серьезное намерение получить паспорт гражданина РФ, поскольку у него русская жена и ребенок. В конце года он подаст документы на получение гражданства.

Зимой игрок планирует поехать на сборы с одной из команд. Фамилию Деспотович вы еще услышите», – приводит слова Горбенко «Матч ТВ».

Напомним, в послужном списке Деспотовича выступления в таких российских клубах, как: «Оренбург», «Рубин» и «Арсенал».

С июля нынешнего года 31-летний форвард пребывает в статусе свободного агента.