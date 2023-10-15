Агент Щенникова заявил, что игрок приостановил карьеру: на футболе жизнь не заканчивается

Сергей Пушкин, агент бывшего флангового защитника ЦСКА Георгия Щенникова, заявил, что игрок приостановил футбольную карьеру.

«У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружён в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру – приостановил. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит», – сказал Пушкин «Чемпионату».

Напомним, всю профессиональную карьеру Щенников отдал московскому ЦСКА. На его счету 366 проведённых матчей за красно-синих во всех турнирах, в которых он забил десять голов и отдал 15 результативных передач.