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Ари: вся Бразилия ждёт возвращения российских клубов на международную арену

В настоящее время отечественные команды пребывают в изоляции.
15 октября 2023 16:16
автор: Александр Бойченко

Экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари выразил мнение, что УЕФА и ФИФА вскоре снимут санкции с российских команд.

«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждёт вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ. ФИФА в любом случае придётся пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что исполком УЕФА отменил своё решение по допуску юношеских сборных России на международные соревнования.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и национальные команды от участия в турнирах под своей эгидой.

источник: «РБ-Спорт»
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