Агент вратаря «Зенита» Васютина заявил, что в игроке заинтересованы скандинавские топ-клубы

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем футболиста.

«К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом.Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нём, также Александром интересуется некоторые российские клубы», — приводит слова Дубровина Sport24.

Добавим, что действующее соглашение 28-летнего голкипера с петербургским клубом рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.