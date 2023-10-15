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Агент вратаря «Зенита» Васютина заявил, что в игроке заинтересованы скандинавские топ-клубы

В нынешнем сезоне голкипер провёл лишь один матч за сине-бело-голубых в РПЛ.
15 октября 2023 16:16
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем футболиста.

«К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом.Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нём, также Александром интересуется некоторые российские клубы», — приводит слова Дубровина Sport24.

Добавим, что действующее соглашение 28-летнего голкипера с петербургским клубом рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

источник: Sport24.ru
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