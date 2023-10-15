Шахматист Томашевский считает, что Абаскалю нужно дать шанс в «Спартаке»

Российский гроссмейстер Евгений Томашевский поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Мне нравится, как работает Абаскаль. Всё-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать», – сказал Томашевский «Чемпионату».

Отметим, что после 11 туров чемпионата России красно-белые находятся на шестой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче московский клуб примет дома «Пари НН». Встреча состоится 22 октября и начнётся в 14:00 по московскому времени.