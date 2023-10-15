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Форвард «Баварии» Коман назвал имя лучшего голкипера мира в данный момент

Французский игрок назвал своего соотечественника.
15 октября 2023 16:35
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман заявил, что голкипер «Милана» Майк Меньян в настоящий момент является лучшим вратарём мира.

«У меня нет сомнений. Для меня Майк Меньян — великий, лучший вратарь в мире», — приводит слова Комана Telefoot.

Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за миланскую команду он сыграл 8 матчей, пропустил семь голов и сохранил ворота «сухими» в пяти встречах. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.

На его счету также 11 матчей в составе сборной Франции.

источник: Telefoot
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