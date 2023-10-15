«Ливерпуль» готов заплатить рекордные деньги за Сане после продажи Салаха

«Ливерпуль» планирует купить нападающего мюнхенской «Баварии» Лероя Сане.

Как сообщает Mirror, он является главным претендентом на замену египетского игрока «красных» Мохамеда Салаха. Английский клуб готов заплатить приблизительно 93 миллиона евро за немецкого вингера.

Отметим, что на данный момент рекордным приобретением мерсисайдцев является уругвайский форвард Дарвин Нуньес, за которого как раз отдали такую же сумму.

Сане выступает за немецкую команду с 2020 года. Всего Лерой провёл 144 матча во всех турнирах, забил 45 мячей и отдал 37 результативных передач.