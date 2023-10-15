Глебов считает, что сборную России ожидает интересный матч с Кенией

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой Кении.

«О сборной Кении вообще ничего не знаю. Сказали, что хорошая сборная. Старается играть в футбол. Ребята быстрые и выносливые. Думаю, что будет интересно», – приводит слова 23-летнего футболиста «Чемпионат».

Товарищеский матч сборных России и Кении состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт на арене «Титаник Мардан», которая расположена на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.