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Глебов считает, что сборную России ожидает интересный матч с Кенией

Контрольная встреча национальных команд пройдёт 16 октября.
15 октября 2023 17:14
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой Кении.

«О сборной Кении вообще ничего не знаю. Сказали, что хорошая сборная. Старается играть в футбол. Ребята быстрые и выносливые. Думаю, что будет интересно», – приводит слова 23-летнего футболиста «Чемпионат».

Товарищеский матч сборных России и Кении состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт на арене «Титаник Мардан», которая расположена на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: Чемпионат.com
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