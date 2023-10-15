Пименов считает, что «Локомотив» нацелен продать Тикнизяна в зимнее окно

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил уровень игры защитника Наира Тикнизяна за железнодорожников.

«Сложный вопрос, есть ли у Тикнизяна потенциал стать ведущим игроком в европейском клубе. Наир набрал хорошую форму и полезно играет за «Локомотив». Сейчас он занимает позицию Пиняева, а значит, Тикнизяна хотят продать зимой», – приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний футболист провёл десять матчей за «Локомотив», в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Действующий контракт Тикнизяна с красно-зелёными заключён до 30 июня 2026 года.