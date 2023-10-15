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Аксель Витсель: лучший вариант сборной Бельгии был на чемпионате мира в России

Подопечные Роберто Мартинеса стали третьими на турнире.
15 октября 2023 17:34
автор: Александр Бойченко

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель считает, что лучший вариант сборной Бельгии был представлен на чемпионате мира 2018 года в России.

«Наше время было в 2018 году на чемпионате мира в России. Там мы демонстрировали очень высокий уровень, благодаря которому дошли до полуфинала турнира. Дальше было уже немного сложнее. В конце концов, для того, чтобы выиграть титул, чемпионат Европы или мира, у вас в составе должен быть лучший в мире бомбардир и должна быть лучшая в мире команда», — приводит слова Витселя AS.

Напомним, подопечные Роберто Мартинеса в матче за третье место обыграли Англию со счетом 2:0. Таким образом, для бельгийцев это наивысшее достижение за всю их историю.

источник: AS
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