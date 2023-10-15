Гол Кварацхелии помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборочном матче Евро-2024

Национальная команда Грузии дома одержала победу над сборной Кипра в матче 8-го тура группы А отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.
Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Вилли Саньоля.
В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Отар Китеишвили (46-я минута), нападающий Хвича Кварацхелия (58) и форвард Леван Шенгелия (82). Для бывшего игрока «Локомотива» и «Рубина» этот гол стал дебютным на отборочном турнире. В компенсированное время пенальти реализовал Георгис Микаутадзе.
Таким образом, сборная Грузии набирает семь очков и в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Национальная команда Кипра идёт на последней, пятой строчке, не имея очков в своём активе.
Чемпионат Европы-2024.
Квалификация.
Группа А.
8-й тур.
Грузия – Кипр – 4:0 (0:0)
Голы: Китеишвили, 46. Кварацхелия, 58. Шенгелия, 82. Микаутадзе, 90+5 (пенальти).