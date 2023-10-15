Тренер Кении объяснилл, как западные санкции помогают сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о влиянии западных санкций на развитие национальной команды России.

«Санкции помогают Карпину заново выстроить сборную, это позитивный момент. Именно сейчас есть время, чтобы дать молодым дорогу. Например, таким ребятам, как Сергей Волков», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, Кения и Россия проведут товарищеский матч в Анталье (Турция) завтра, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.