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Гранат объяснил, как победа над Камеруном скажется на сборной России перед игрой с Кенией

Встреча пройдет 16 октября в Анталье (Турция).
15 октября 2023 17:56
автор: Александр Бойченко

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящей контрольной игры с национальной командой Кении.

«На положительных эмоциях от Камеруна сборная России обыграет Кению, такое вполне возможно. Если мы продолжим всё делать поступательно, то должны обыгрывать сборную Кении.

На сборе сильнейшие футболисты нашей страны? Да, соглашусь. Есть по некоторым игрокам вопросы, но большинство – это сильнейшие игроки», – приводит слова Граната «РБ Спорт».

Напомним, встреча Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября, в 19:00 (мск). Игра пройдёт в Анталье (Турция).

Ранее состоялась товарищеская встреча между Россией и Камеруном, которая завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

источник: «РБ-Спорт»
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