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Сёмин определил лучших тренеров РПЛ после первой трети текущего сезона

Специалист оценил работу своих коллег.
15 октября 2023 18:05
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, тренеры каких команд показали себя лучше всего после первых 11 туров РПЛ.

«Лучший тренер этой части сезона — тот, чья команда идёт на первом месте. На втором месте идёт Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех: в физическим плане, тактическом, в плане психологии», — приводит слова специалиста Metaratings.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 27 очков. На втором месте располагаются «Крылья Советов» Игоря Осинькина (21 очко). Тройку лучших замыкает «Зенит» Сергея Семака (20 очков).

источник: «Метарейтинг»
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