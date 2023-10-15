Ибрагимович объяснил, как приход Месси в МЛС повлиял на интерес к футболу в США

Экс-форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что интерес к футболу в США возродился с приходом нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Теперь, когда Месси стал играть в МЛС, американцы могут вернуться к просмотру футбола. Я рад, что он там. После того как я покинул США, американцы перестали смотреть футбол», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Месси присоединился к «Интер Майами» в качестве свободного агента в июле 2023 года. С тех пор за американский клуб он провёл 13 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и отдал 11 результативных передач. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону», а в прошлом году стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Аргентины.